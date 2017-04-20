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فيروس كورونا: الفاف تجمع أكثر من 161 مليون دينار جزائري من التبرعات

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 14:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
فيروس كورونا: الفاف تجمع أكثر من 161 مليون دينار جزائري من التبرعات

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, الجمعة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت, عن جمعها لمبلغ 161.489.000 دينار جزائري (1.3 مليون يورو) في إطار تضامن أسرة كرة القدم الجزائرية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الفدرالية في بيان لها: ''في 48 ساعة, تضمان أسرة كرة القدم في الجزائر مكننا من جمع مبلغ 161.489.000 دينار جزائري أي ما يعادل 1.3 مليون أورو'' كما أكد نفس المصدر أن ''عملية الدفع انطلقت يوم الأحد 5 أبريل قبل أن تختم يوم الثلاثاء''.

ومن جهته, صرح رئيس الفاف, خير الدين زطشي, لقناة 'فاف تي في' قائلا: ''سيبقى حساب تضامن كوفيد مفتوحا طالما استمر هذا الوباء بالوجود وهذا ما سيسمح لعائلة كرة القدم للتعبير عن تضامنها مع الشعب الجزائري من خلال التبرعات المالية والتي سيتم تحويلها بإنتظام للحساب الخاص الذي وضعته السلطات من أجل هذا الغرض''.

كما أكد المسؤول الأول عن الفاف أنه تم فتح حساب لجمع التبرعات بالعملة الصعبة وذلك لنفس الغرض.

يذكر أن المكتب الفدرالي للفاف الذي اجتمع يوم الثلاثاء 31 مارس 2020, قد قرر - ضمن حملة التضامن مع الشعب الجزائري ضد فيروس كورونا المستجد- فتح حساب خاص على مستوى البنك الخارجي الجزائري.

وتضمن بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المبالغ المالية التي جمعت قد شاركت فيها كل من: 48 رابطة ولائية, التسع رابطات جهوية, الفاف, الرابطة المحترفة لكرة القدم, رابطة الهواة لكرة القدم, رابطة ما بين الجهات, اندية الرابطة المحترفة الأولى ال16.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: الفاف تجمع أكثر من 161 مليون دينار جزائري من التبرعات
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 14:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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