حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 172 آخرين خلال اسبوع على مستوى المناطق الحضرية

وعرفت حصيلة حوادث المرور, مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, ارتفاعا قدر بـ (+19) حادث, وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+30) حالة, والوفيات بحالة واحدة (+1), يضيف ذات المصدر.
وأشار البيان أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%, نتيجة عدم احترام قانون المرور.
في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, حفاظا على سلامة الجميع, مذكرة بالمناسبة, بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 اللذان وضعا تحت تصرف المواطن, لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.