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حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 172 آخرين خلال اسبوع على مستوى المناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 12:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 38 مرات

الجزائر- توفي 7 أشخاص وجرح 172 آخرا في 139 حادث مرور بالمناطق  الحضرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 أبريل من السنة الجارية, حسب حصيلة قدمتها يوم الخميس مصالح الأمن الوطني في بيان.

وعرفت حصيلة حوادث المرور, مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, ارتفاعا قدر بـ (+19) حادث, وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (+30) حالة, والوفيات بحالة واحدة (+1), يضيف ذات المصدر.

وأشار البيان أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%, نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, حفاظا على سلامة الجميع, مذكرة بالمناسبة, بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 اللذان وضعا تحت تصرف المواطن, لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 172 آخرين خلال اسبوع على مستوى المناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 12:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 38 مرة   شارك

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