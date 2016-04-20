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تلمسان/كوفيد 19: مبادرة لتوصيل المشتريات لفائدة المرضى والأشخاص المسنين

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 12:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

تلمسان - أطلقت جمعية "نشاطات الشباب عبد المومن بن علي" لمدينة ندرومة (ولاية تلمسان) مؤخرا مبادرة للتوصيل المجاني للمشتريات لفائدة المرضى والأشخاص المسنين في ظل الوضع الصحي الراهن المتعلق بفيروس كورونا, حسبما علم يوم الخميس لدى رئيس الجمعية.

وذكر محمد محجوب  لوأج ان هذه المبادرة التي انطلقت بعد إقرار الحجر الجزئي للوقاية من انتشار فيروس كورونا ترمي الى تجنب المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص المسنين خروجهم من المنزل لاقتناء احتياجاتهم الضرورية.

وأضاف أنه تم تجنيد 13 شابا من الجمعية عبر مختلف أحياء بلدية ندرومة لتقديم يد العون لهؤلاء الأشخاص من خلال التسوق لاقتناء كل المستلزمات الضرورية لهم وتوصيلها مجانا.

وقد سبقت العملية نشر ملصقات عبر مختلف الأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي للاتصال بأعضاء هذه الجمعية التي تعمل ما بين التاسعة صباحا والثالثة بعد الزوال للتضامن مع هذه الفئة من الأشخاص.

ومن جهة أخرى قامت ذات الجمعية في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان بجمع 850 قفة من مختلف المواد الغذائية بالتنسيق مع جمعيات "اليد في اليد الخيرية" و "الشفاء" و " البيئة الخضراء" والهلال الأحمر الجزائري لندرومة والمحسنين ويرتقب توزيعها خلال الأيام الأولى لشهر الصيام على العائلات المعوزة لبلدية ندرومة بعد الانتهاء من جمع 1.512 قفة مبرمجة, استنادا لذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 12:26
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تلمسان/كوفيد 19: مبادرة لتوصيل المشتريات لفائدة المرضى والأشخاص المسنين
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 12:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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