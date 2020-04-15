 العثور على الطفل المختفي بالبيض بصحة جيدة

وأوضح المصدر ذاته أنه "مباشرة بعد التبليغ عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني (10.55) يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن اختفاء الطفل المسمى +غ. عبد الحق+، البالغ من العمر أربع (04) سنوات، تم فور ذلك تفعيل مخطط الإنذار عن اختفاء واختطاف الأطفال، حيث استنفرت في إطار واجباتها في النجدة والإغاثة جميع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض، مع إقحام وحدة للتدخل وفصائل الأمن والتدخل، مدعمين بطائرة مروحية من السرب الجوي للدرك الوطني بالمشرية، تحت قيادة قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض، وبمشاركة سكان المنطقة الذين وقفوا في هبة تضامنية معهودة".
وأضاف أنه "تم تنفيذ عملية بحث واسعة، كللت أخيرا بالنجاح، في حدود الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، بالعثور على الطفل المختفي بمنطقة جبلية تقع على بعد 15 كلم من مكان اختفاء الطفل و60 كلم عن بلدية البيض، حيث استلزم الأمر استرجاعه باستعمال الطائرة المروحية للدرك الوطني نظرا لصعوبة المسالك بهذه المنطقة الجبلية التي يستحيل الوصول إليها باستعمال المركبات".
وقد تبين بعد المعاينة الطبية –حسب ذات البيان-- أن "الطفل سليم معافى وفي صحة جيدة، أين تم تسليمه إلى والديه بأمر من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض".
وأكد بيان الدرك الوطني أن "هذه العملية أثمرت بعد جهد كبير وحرقة دامت لساعات على نتيجة سارة أثلجت صدور ذوي الطفل وأهله، كما أبهجت المواطنين في صورة رائعة من صور التضامن والتآزر المعتادة بين المواطن ومؤسساته الجمهورية،التي ستظل دوما في خدمته وخدمة الوطن".