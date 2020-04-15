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العثور على حافظ شرطة متوفيا بغرفته بالوحدة الجوية للأمن الوطني بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 16:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات

الجزائر- عثر، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، على حافظ شرطة متوفيا داخل غرفته، حيث تبقى الوفاة مجهولة الأسباب لحد الساعة، مثلما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "بتاريخ 14 أفريل 2020، في حدود الساعة الثامنة مساء، اكتشف متوفيا حافظ الشرطة بلوزاني بوبكر، تقني في الطيران، تابع للوحدة الجوية للأمن الوطني، من قبل زملائه في غرفته بثكنة ذات الوحدة الكائن مقرها بالدار البيضاء/الجزائر".

و أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الوفاة التي "وقعت في ظروف مجهولة وأثارت ذهولا لدى منتسبي الأمن الوطني وبالأخص منهم زملائه، تبقى لحد الساعة غير مفهومة، كون المرحوم يمتاز بخصال مهنية وإنسانية معترف بها لدى الجميع"، مضيفا بأن النيابة المختصة إقليميا قد فتحت تحقيقا لتحديد أسباب ودوافع هذه الحادثة.

وبهذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة، تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني إلى عائلة المرحوم، بأخلص التعازي "مؤكدة لها كل الدعم ومشاعر المواساة".

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العثور على حافظ شرطة متوفيا بغرفته بالوحدة الجوية للأمن الوطني بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 16:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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