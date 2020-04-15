تزويد عدة ولايات بوسائل طبية وبمساعدات غذائية

الجزائر - قامت وزارة البيئة والطاقات المتجددة اليوم الثلاثاء بعدة عمليات على مستوى مختلف الولايات تمثلت في تزويد الأسلاك الصحية بوسائل طبية وبمساعدات غذائية للسلطات المحلية وذلك في إطار المجهودات التي تتواصل على مستوى التراب الوطني لمحاربة وباء كورونا، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وحسب الحصيلة الخاصة بالنشاطات التي يعكف عليها قطاع البيئة والطاقات المتجددة في إطار المجهودات الميدانية، تم اليوم، و لليوم الثاني، مواصلة عملية تزويد ولاية وهران بـ 500 سرير طبي (Lits Médicalisés avec kits) بكل لواحقه من أفرشة و أغطية، يوضح نفس المصدر.

و بالتنسيق مع السلطات المحلية وفق ما نصت عليه تعليمة السيد الوزير الأول الخاصة بتسيير التبرعات التضامنية، تم توزيع 1000 قفة بكل المواد الغذائية على العائلات الفقيرة والمتضررة، حسب البيان.

واشار نفس المصدر الى قيام مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة بتوزيع مساعدات طبية على مستوى ولاية بجاية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

و تخص هذه مساعدات التي وجهت للأسلاك الصحية 500 لباس واقي ،600 نظارة واقية ،2000 قفاز طبي وكذلك 100 قناع طبي واقي و 100 كمامة·

وقد منحت الوزارة لولاية بجاية كميات معتبرة من مواد التعقيم والتطهير متعددة الاستعمال و ايضا 300 لباس واقي و 300 حذاء أمن ووقاية لعمال النظافة، بإضافة 300 قفاز خاص بحمل النفايات.

وبولاية عين الدفلى، تم توزيع 1200 كمامة على المعوزين وأصحاب الأمراض المزمنة و 24 قنطار من الخضروات، و 160 قفة مواد غذائية على الأسر المتضررة في مناطق الظل بهذه المنطقة .

في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة وباء كورونا، تدخلت مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة لمعالجة نفايات إقامات الحجر الصحي، وتطهير وتعقيم الغرف على مستوى ولاية النعامة.

من جهة اخرى، أشرفت الوكالة الوطنية للنفايات على حملات التعقيم والتطهير والتحسيس على مستوى المستشفيات، الفنادق التي تضم مسافرين خاضعين للحجر، المصالح العمومية، مداخل العمارات والأحياء و متابعة عمليات ترميد النفايات الاستشفائية الخطرة والمعدية على مستوى مختلف الولايات.

كما جرت متابعة ومراقبة عمليات الرفع اليومي للنفايات وردمها يوميا حتى لا تنتشر عبر مختلف الولايات.

ومن اجل التوعية والتحسيس والتحذير من الانسياق وراء الإشاعات والالتزام بالمعلومات الرسمية، عكفت مصالح الوزارة على التواجد والنشر المستمر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية للوزارة والصفحات الرسمية للمديريات الولائية والمؤسسات تحت الوصاية.

وإلى جانب ذلك ، تم تجنيدا إطارات الوزارة للمشاركة اليومية في البلاتوهات والحصص عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية مركزيا ومحليا، قصد التحسيس والتوعية بالوباء، والوقاية منه والحد من انتشاره، يضيف البيان.