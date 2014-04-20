كوفيد 19: اكثر من 550 نشاط توعوي للأمن وطني خلال شهر مارس المنصرم

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني 558 نشاط توعوي خلال شهر مارس المنصرم عبر التراب الوطني للحد من انتشار وباء فيروس كورونا, حسب, ما جاء الثلاثاء في بيان لها.

وأوضح البيان أنه في اطار مساهمتها الميدانية للوقاية والحد من انتشار الفيروس, تشهد مختلف المناطق الحضرية خرجات ميدانية لمصالح الشرطة، تحت إشراف خلايا الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولايات، حيث يتم توزيع مطويات توعوية على مستوى الساحات العمومية، الأسواق، المراكز التجارية، نقاط المراقبة، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير التي تطلق عبر مختلف ولايات الوطن.

كما تبقى قاعات العمليات في خدمة المواطنين، من خلال استقبال نداءاتهم عبر الرقم الأخضر 1548 و رقم النجدة 17، بالإضافة إلى تنشيط فضاءات تحسيسية عبر أثير الإذاعة للإجابة على تساؤلاتهم بخصوص إجراءات الحجر الصحي هذا بالإضافة إلى مختلف الدعائم الاتصالية لإيصال رسائلها التوعوية إلى المواطنين على غرار صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك'' و ''تويتر'' والموقع الإلكتروني للمديرية.

وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بأهمية احترام أوقات الحجر الصحي والتحلي بالمسؤولية للتصدي لهذا الوباء، من خلال المساهمة في الالتزام بالاوقات المخصصة لذلك.