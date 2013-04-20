منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في اطار عمليات التضامن مع الاسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان وكذا دعما للأسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا, تقديم منحة عشرة آلاف (10.000) دينار لكل أسرة, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الاول.

و جاء في البيان "لقد قرر رئيس الجمهورية, في اطار عمليات التضامن مع الاسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان, ودعم الاسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا (فيروس كوفيد 19) ومكافحته, تقديم منحة تضامن بمبلغ عشرة آلاف (10.000) دينار لكل أسرة".

وتابع البيان أنه "جدير بالذكر أن منحة التضامن ستدفع الى الاسر المحتاجة المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء كورونا (فيروس كوفيد 19) ومكافحته, وكذا لتلك التي كانت تتقاضى في السابق غلافا بمبلغ 6000 دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان".

وخلص ذات المصدر الى أن "رئيس الجمهورية أصدر التعليمات الضرورية لإحصاء المستفيدين بسرعة, بغرض دفع هذه المنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان".