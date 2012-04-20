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كوفيد-19: قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية يطلقون حملة وطنية تضامنية لجمع تبرعات الأطفال والشباب

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 11:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
كوفيد-19: قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية يطلقون حملة وطنية تضامنية لجمع تبرعات الأطفال والشباب

الجزائر- أطلق قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية حملة وطنية تضامنية استثنائية لمنتسبيه على مستوى كل هياكله من محافظات ولائية و أفواج كشفية لجمع تبرعات الاطفال والشباب وكل الاطارات وصبها في حسابات التضامن "كوفيد 19" المفتوحة لهذا الغرض, حسب ما اورده يوم الأحد بيان من قدماء الكشافة.

وفي هذا الاطار أكد بيان قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية أن هذه العملية التضامنية جاءت "استجابة لنداءات وأصوات أطفال وشباب هذه الجمعية للوقوف مع الوطن في هذه المحنة التي يمر بها بعد تفشي جائحة كرونا كوفيد 19 التي أضرت بالبلاد والعباد".

و جاءت هذه المبادرة, تحت شعار "الجزائر وفقط "لمساعدة المتضررين من هذا الوباء. انطلاقا من المبادئ التي تربى عليها عناصر الكشافة والوعد الذي أعطوه لخدمة الوطن ومساعدة الناس في كل الاحوال والظروف".

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والح الاطفال "بقوة" في هذا الشأن --كما أوضح ذات المصدر- أن "يبادروا ويهبوا لنجدة الوطن على قدر ما يطيقون من خلال تبرعات مالية رمزية لمساعدة المتضررين من هذه الازمة  بعد استحالة المشاركة الميدانية بسبب التزاماهم ووعيهم بضرورة التطبيق الصارم للحجر الصحي كأسلوب وحيد وناجع للوقاية من هذا الفيروس".

وتعتبر هذه العملية الانسانية "محطة تربوية تعكس مدى وعي الاطفال والشباب وانتمائهم لوطنهم وهي تعد ايضا رسالة أمل يحملها هؤلاء الشباب من اجل جزائر امنة مطمئنة ومزدهرة ",يضيف بيان قدماء الكشافة .

آخر تعديل على الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 11:38
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كوفيد-19: قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية يطلقون حملة وطنية تضامنية لجمع تبرعات الأطفال والشباب
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 11:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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