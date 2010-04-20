فيروس كورونا: الهلال الأحمر الجزائري يسلم 200.000 كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات

الجزائر - سلم الهلال الاحمر الجزائري 200.000 كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات في إطار جهود الحكومة لمكافحة انتشار كوفيد-19, حسبما أفاد به الجمعة بيان لهذه الهيئة.

وجاء في البيان "في إطار مساهمته في جهود الحكومة لمكافحة انتشار كوفيد-19,سلم الهلال الأحمر الجزائري, بصفته جهة مساعدة للسلطات العمومية, حصة أخرى تتكون من 200.000 كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات بتاريخ 10 ابريل 2020".

منذ ظهور فيروس كورونا في الجزائر, باشر الهلال الأحمر الجزائري عدة مبادرات ولفتات رمزية لصالح الأشخاص الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء (كوفيد-19).

في هذا الصدد, قدم الهلال الأحمر الجزائري لكافة عمال الصحة على مستوى مستشفيي بوفاريك و القطار منتوجات الحليب و مشتقاته فضلا عن 15.000 كمامة للدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك.