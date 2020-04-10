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المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم ابتداء من اليوم الجمعة

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 12:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 34 مرات
المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم ابتداء من اليوم الجمعة

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، عن تنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم ابتداء من يوم الجمعة تمس كافة وحداتها على المستوى الوطني وكافة مستخدمي القطاع.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحملة التي تنظم وفق "برنامج مسطر طيلة هذا الأسبوع وتمس كافة وحدات الحماية المدنية على المستوى الوطني وكافة مستخدمي القطاع، تأتي في إطار مساهمة المديرية العامة للحماية المدنية في جهود التضامن الوطنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وكذا تثمين وترسيخ روح التضامن في المجتمع عبر مؤسسة الحماية المدنية والتي تعكس روح التضامن والأخوة للقطاع تجاه الوطن والشعب الجزائري".

وأضاف البيان أنه سيتم خلال هاته العملية "مواصلة القيام بحث المواطنين على البقاء في منازلهم واحترام الحجر الصحي وشروط النظافة بغسل اليدين دوريا وتطبيق التدابير الوقائية فيما يخص البعد الاجتماعي بتفادي الاحتكاك والاقتراب من الأشخاص وترك مسافة أكثر من متر بين الأشخاص وتفادي التجمعات لأكثر من شخصين، خاصة أمام المحلات التجارية وعند اقتناء الحاجيات اليومية".

آخر تعديل على الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 13:48
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المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم ابتداء من اليوم الجمعة
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 12:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 34 مرة   شارك

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