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توقيف شخص قام بنشر مقطع فيديو يحرض على خرق اجراءات الحضر الصحي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نيسان/أبريل 2020 20:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات

الجزائر - تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) من توقيف شخص قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على خرق  إجراءات الحجر الصحي, حسب ما افاد به الخميس بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر قيام أحد الأشخاص ببث فيديو مباشر على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببلدية الرحمانية (الجزائر), يهدف من خلاله إلى تحريض الشباب على كسر وخرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي, خلال فترة تطبيقه, المقرر في إطار التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد في سبيل الحد من انتشار جائحة  كورونا, تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله (الجزائر), بعد الاستعانة بخبراء الدرك الوطني في مكافحة الإجرام السيبراني, من توقيف الشخص المعني في ظرف وجيز".

واضاف ذات المصدر أنه "تم تقديم الشخص المتورط الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهم الدعاية عن طريق التشهير عبر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية, القذف ضد هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومخالفة المراسيم والقرارات المتخذة قانونا الصادرة عن السلطة الإدارية, حيث  أودع الحبس المؤقت".

              

محاربة المضاربة : حجز 72 قنطارا من مختلف أنواع الحبوب ومشتقاتها

 

من جهة أخرى, وفي اطار مكافحة مختلف أشكال الاحتكار, المضاربة والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله, بناء على معلومات مؤكدة, من حجز 72 قنطارا من مختلف أنواع الحبوب ومشتقاتها, حيث ضبطت هذه الكمية المعتبرة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي كانت موجهة للاحتكار والمضاربة مهربة على متن شاحنة مقطورة.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم المتورط  أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.

وخلص ذات المصدر الى أن مؤسسة الدرك الوطني تضع "كامل ثقتها في المواطنين الجزائريين ومدى وعيهم وحسهم الأمني الرفيع للمشاركة بفعالية أكبر في مكافحة مختلف أنواع الإجرام", داعية اياهم الى "الإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة,  احتكار أو غش أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام".

وذكرت في هذا الشأن بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته, وهي الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ) أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.

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توقيف شخص قام بنشر مقطع فيديو يحرض على خرق اجراءات الحضر الصحي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نيسان/أبريل 2020 20:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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