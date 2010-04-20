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الأغواط/كوفيد-19: تدابير خدماتية لبريد الجزائر لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 13:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 247 مرات
الأغواط/كوفيد-19: تدابير خدماتية لبريد الجزائر لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي

 

الأغواط - إتخذت مؤسسة بريد الجزائر بولاية الأغواط تدابير خدماتية لتسهيل عملية دفع رواتب مستخدمي الوظيف العمومي تفاديا للتزاحم داخل مراكز البريد، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية لمكافحة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما علم الأربعاء لدى مسؤولي ذات الهيئة.

و تتمثل تلك الإجراءات في تجنيد سعاة بريد مكلفين بسحب أجور عمال المؤسسات والإدارات العمومية ، ووضع حيز الخدمة حافلة مكتب بريد متنقل لتمكين المستخدمين من سحب رواتبهم والقيام بمختلف العمليات البريدية الأخرى ، مثلما صرح لـ"وأج" مدير مؤسسة بريد الجزائر .

و دخلت تلك التدابير هذا اليوم حيز التنفيذ لفائدة مستخدمي مديريات الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، و التجارة والأشغال العمومية و الولاية، على أن تتواصل لتشمل بقية موظفي الإدارات العمومية وفقا لمواعيد صرف رواتبهم الشهرية، كما شرح السيد محمد بن يعقوب.

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كما تم في الإطار ذاته تزويد الأعوان و الإطارات المشرفين على هذه العملية بالمستلزمات الوقائية اللازمة ، يضيف ذات المسؤول.

وتأتي هذه التدابير الخدماتية والوقائية تنفيذا لتعليمات وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بخصوص مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة صحة الموظفين والمواطنين عموما.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 13:49
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الأغواط/كوفيد-19: تدابير خدماتية لبريد الجزائر لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 13:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 247 مرة   شارك

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