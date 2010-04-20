الأغواط/كوفيد-19: تدابير خدماتية لبريد الجزائر لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي

و تتمثل تلك الإجراءات في تجنيد سعاة بريد مكلفين بسحب أجور عمال المؤسسات والإدارات العمومية ، ووضع حيز الخدمة حافلة مكتب بريد متنقل لتمكين المستخدمين من سحب رواتبهم والقيام بمختلف العمليات البريدية الأخرى ، مثلما صرح لـ"وأج" مدير مؤسسة بريد الجزائر .
و دخلت تلك التدابير هذا اليوم حيز التنفيذ لفائدة مستخدمي مديريات الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، و التجارة والأشغال العمومية و الولاية، على أن تتواصل لتشمل بقية موظفي الإدارات العمومية وفقا لمواعيد صرف رواتبهم الشهرية، كما شرح السيد محمد بن يعقوب.
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كما تم في الإطار ذاته تزويد الأعوان و الإطارات المشرفين على هذه العملية بالمستلزمات الوقائية اللازمة ، يضيف ذات المسؤول.
وتأتي هذه التدابير الخدماتية والوقائية تنفيذا لتعليمات وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بخصوص مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة صحة الموظفين والمواطنين عموما.