إجراءات لحراسة وتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية

الجزائر - قامت وحدات الحماية المدنية، خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني، باتخاذ عدة إجراءات وأجهزة أمنية وحراسة لتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية وذلك في اطار نشاطات المديرية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، حسب ما اورده اليوم الاثنين بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان وحدات الحماية قامت، خلال نفس الفترة، ب 307 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 450 عملية تعقيم عامة مست عدة منشئات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع خصصت المديرية لهذه العملية 1780 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

كما خصصت المديرية العامة للحماية المدنية عدة أجهزة أمنية وحراسة عبر 57 مركز إيواء الخاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية.

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وأضاف البيان ان شخصا لقي حتفه واصيب 80 آخرون في 72 حادث مرور تم إسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة وسخان الماء داخل مساكنهم بكل من البويرة، الجلفة، تيارت وتبسة، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.