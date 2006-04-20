Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إجراءات لحراسة وتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 29 مرات
إجراءات لحراسة وتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية

 الجزائر - قامت وحدات الحماية المدنية، خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني، باتخاذ عدة إجراءات وأجهزة أمنية وحراسة لتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية وذلك في اطار نشاطات المديرية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، حسب ما اورده اليوم الاثنين بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان وحدات الحماية قامت، خلال نفس الفترة، ب 307 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 450 عملية تعقيم عامة مست عدة منشئات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع خصصت المديرية  لهذه العملية 1780 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

كما خصصت المديرية العامة للحماية المدنية عدة أجهزة أمنية وحراسة عبر 57 مركز إيواء الخاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية.

إقرأ: فيروس كورونا : تخصيص ثلاثة مراكز إضافية لحجر الأشخاص بدون مأوى

وأضاف البيان ان شخصا لقي حتفه واصيب 80 آخرون في 72 حادث مرور تم إسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة وسخان الماء داخل مساكنهم بكل من البويرة، الجلفة، تيارت وتبسة، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

 

آخر تعديل على الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 15:32
كلـمات مفتـاحيــة :
إجراءات لحراسة وتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.06

تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية وفتح قنصليات بالأراضي المحتلة على طاولة مجلس الأمن…

20.04.06

فيروس كورونا: مهنيو الصحافة معنيون بالحجر الصحي

20.04.06

كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي

20.04.06

إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

20.04.06

الرئيس غالي يشيد بالعلاقات "الممتازة" بين جبهة البوليساريو وحزب العمال البريطاني

20.04.06

إجراءات لحراسة وتغطية 57 مركز إيواء خاص بالحجر الصحي عبر 18 ولاية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.04.02

وزارة التربية تسطر "خطة طوارئ" لمجابهة انقطاع التعليم خلال مدة تعليق الدراسة

20.03.31

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

20.04.01

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني