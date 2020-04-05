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فيروس كورونا : تخصيص ثلاثة مراكز إضافية لحجر الأشخاص بدون مأوى

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 15:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
فيروس كورونا : تخصيص ثلاثة مراكز إضافية لحجر الأشخاص بدون مأوى

الجزائر - كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم فتح ثلاث فضاءات إضافية لاستقبال الأشخاص بدون مأوى لوضعهم تحت الحجر الصحي قبل ادماجهم في المراكز التابعة للقطاع.

وأوضحت الوزيرة على هامش تفقدها لمركز الاستقبال والايواء الاستعجالي للأشخاص بدون مأوى بدالي ابراهيم ودار الرحمة ببئر خادم، أنه في اطار الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى تم تخصيص ثلاث فضاءات إضافية بكل من المدنية، بولوغين و الرويبة كمراكز الحجر الصحي لهذه الفئة تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وأضافت السيدة كريكو أنه في اطار الإجراءات المتخذة لمجابهة الوباء تخضع هاته الفئة الى مرافقة وتكفل نفسي وطبي طيلة مدة الحجر الصحي ليتم بعد انقضاء المدة اعادة ادماجهم في مختلف المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني.

وثمنت الوزيرة بالمناسبة الجهود التي يبذلها عمال قطاع التضامن لمرافقة هذه الفئة الهشة سيما في هذه الظروف التي تتطلب تكاثف جهود الجميع لمجابهة هذا الوباء العالمي.

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فيروس كورونا : تخصيص ثلاثة مراكز إضافية لحجر الأشخاص بدون مأوى
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 15:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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