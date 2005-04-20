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الهلال الاحمر الجزائري يمنح معهد باستور الجزائر 5000 اختبار سريع لفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 09:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
الهلال الاحمر الجزائري يمنح معهد باستور الجزائر 5000 اختبار سريع لفيروس كورونا

الجزائر - قدم السبت الهلال الأحمر الجزائري لمعهد باستور الجزائر هبة تتكون من 5000 اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و ذلك في إطار المساهمة في جهود السلطات العمومية، في مكافحة انتشار هذا الوباء، حسبما أفاد به بيان للهلال الأحمر الجزائري.

وأضاف ذات المصدر، أن الهلال الأحمر الجزائري، قد تلقى هذه الاختبارات في شكل هبة من جمعية التجار الصينيين بالجزائر.

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الهلال الاحمر الجزائري يمنح معهد باستور الجزائر 5000 اختبار سريع لفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 09:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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