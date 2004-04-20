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حوادث المرور: وفاة شخص واصابة ثلاثة اخرين خلال ال 48 ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 15:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور: وفاة شخص واصابة ثلاثة اخرين خلال ال 48 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي شخص حتفه واصيب ثلاثة اخرون بجروح في حادث مرور بولاية وهران خلال ال48 ساعة الاخيرة حسبما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح بيان لذات المصالح بأن الحادث وقع على اثر اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة نقل العمال بالطريق الاجتنابي رقم 4 بدائرة بئر الجير بولاية وهران وتسبب في وفاة شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية.

كما  سجلت وحداث الحماية المدنية وفاة شخص اختناقا بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز تدفئة داخل مسكنه ببلدية عزابة.

و تدخلت ذات المصالح أيضا من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 30 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة و سخان الماء، داخل مساكنهم بكل من ولايات برج بو عريريج 07 أشخاص، ولاية البيض 05 أشخاص، ولاية البليدة 04 أشخاص، ولاية أم البواقي 04 أشخاص، ولاية الجزائر 02 شخصين، ولاية تيارت شخصين، ولاية قسنطينة شخصين، ولاية تلمسان  شخصين، ولاية باتنة  شخصين، وولاية سكيكدة  شخص المتسرب داخل المنزل. و تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في "حالة مقبولة" الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

و تدخلت مصالح الحماية كذلك من أجل إخماد حريقين حضري و مختلف على مستوى ولايتي برج بو عريريج وولاية تيبازة، حيث تسببا الحريقان في إصابة 08 أشخاص بضيق في التنفس من جراء دخان الحريق 04 أشخاص ببرج بو عريريج و 04 أشخاص بولاية تيبازة، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من طرف أعوان الحماية المدنية. قد مكن التدخل السريع للإسعافات من السيطرة على الحريقين و منع انتشارهما إلى السكنات المجاورة.

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حوادث المرور: وفاة شخص واصابة ثلاثة اخرين خلال ال 48 ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 15:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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