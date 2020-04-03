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تخصيص عدة فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 10:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
تخصيص عدة فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا

الجزائر - أكدت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، اليوم الخميس في بيان لها، بأنه تم تخصيص فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين الذين سيتم اجلائهم من تركيا و اخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي بسبب وباء كورونا المستجد.

و جاء في البيان "في اطار مواصلة عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج، و التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة 3 ابريل 2020، عملية اجلاء 1788 رعايا جزائريين من مدينة اسطنبول التركية، على إثر غلق الحدود الجوية للتقليل من مخاطر انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) و التي ستستمر إلى غاية يوم السبت 4 ابريل".

و في هذا الصدد، سخرت وزارة السياحة عدة فنادق عمومية و خاصة على مستوى كل من ولاية الجزائر و بومرداس لاستقبال الرعايا الجزائريين لغرض اخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي حيث سيتم توزيع المسافرين وفق البرنامج التالي:

-740 مواطنا على مستوى فندق مزفران بزرالدة،

-790 مواطنا على مستوى كل من فندق المرسى، فندق الرياض، المركب السياحي سيدي فرج H3، فندق AZ، المركب السياحي أديم.

-258 مواطنا على مستوى كل من مركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج و فندق المطار الدار البيضاء.

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تخصيص عدة فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 10:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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