تخصيص عدة فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا

و جاء في البيان "في اطار مواصلة عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج، و التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة 3 ابريل 2020، عملية اجلاء 1788 رعايا جزائريين من مدينة اسطنبول التركية، على إثر غلق الحدود الجوية للتقليل من مخاطر انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) و التي ستستمر إلى غاية يوم السبت 4 ابريل".
و في هذا الصدد، سخرت وزارة السياحة عدة فنادق عمومية و خاصة على مستوى كل من ولاية الجزائر و بومرداس لاستقبال الرعايا الجزائريين لغرض اخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي حيث سيتم توزيع المسافرين وفق البرنامج التالي:
-740 مواطنا على مستوى فندق مزفران بزرالدة،
-790 مواطنا على مستوى كل من فندق المرسى، فندق الرياض، المركب السياحي سيدي فرج H3، فندق AZ، المركب السياحي أديم.
-258 مواطنا على مستوى كل من مركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج و فندق المطار الدار البيضاء.