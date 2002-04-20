حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 129 آخرين خلال الأسبوع المنصرم على مستوى المناطق الحضرية

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا محسوساً في عدد الحوادث قدر بـ (-79) حادث وكذا في عدد الجرحى بـ (-91) حالة, كما انخفض عدد الوفيات بـ (-10) حالة.
وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 92% نتيجة عدم احترام مسافة الأمان, الإفراط في السرعة والإرهاق, إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.
وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة".
كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 سا.