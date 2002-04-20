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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 129 آخرين خلال الأسبوع المنصرم على مستوى المناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر- سجلت مصالح الأمن الوطني, خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس المنصرم, 107 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية أسفر عن وفاة 3 أشخاص وجرح 129 آخرين, حسب حصيلة أوردتها يوم الخميس ذات المصالح.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا محسوساً في عدد الحوادث قدر بـ (-79) حادث وكذا في عدد الجرحى بـ (-91) حالة, كما انخفض عدد الوفيات بـ (-10) حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 92% نتيجة عدم احترام مسافة الأمان, الإفراط في السرعة والإرهاق, إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة".

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 سا.

آخر تعديل على الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 16:03
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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 129 آخرين خلال الأسبوع المنصرم على مستوى المناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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