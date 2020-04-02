فيروس كورونا: توزيع كميات من مستلزمات الوقاية لفائدة بعض مستشفيات الوطن

الجزائر- قامت وزارة البيئة والطاقات المتجددة بتوزيع كميات من المواد و مستلزمات الوقاية على مستوى العديد من الولايات و هذا في اطار المجودات الميدانية التي تقوم بها على مستوى التراب الوطني لمكافحة تفشي وباء كورونا، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان للوزارة.

و أوضح البيان انه تم يوم الأربعاء على مستوى مستشفى الهادي فليسي (القطار-العاصمة) توزيع 100 لباس واقي لمستخدمي الصحة بكل مستلزماته (قفازات، نظارات،احذية...) فضلا عن توزيع 600 كمامة واقية و كذا 250 قفازا واقيا و توفير كميات معتبرة من مواد التطهير و التعقيم المتعددة الاستعمال .

أما في مركز بيار و ماري كوري بمستشفى مصطفى باشا فقامت الوزارة بتوزيع 250 كمامة واقية و 150 قفازا واقي بالإضافة الى كميات معتبرة من مواد التطهير و التعقيم.

و قامت الوزارة بتوزيع 105 لباس واقي و 50 نظارة واقية و 50 كمامة على مستوى مستشفى الشهيد مجاجي مهدي بالعفرون-البليدة- فضلا عن توفير كميات معتبرة من مواد التطهير و التعقيم.

و على مستوى مستشفى مفتاح بنفس الولاية قامت الوزارة بعملية تعقيم و تطهير لكل مرافق المستشفى بالإضافة الى توزيع 105 لباس واقي للأسلاك الصحية و 50 نظارة واقية و 50 كمامة الى جانب توزيع مواد التطهير و التعقيم.

كما قامت الوزارة ايضا بحملة كبرى لتعقيم و تطهير شارع باب الوادي و النقاط السوداء التي تعرف تلوثا او تكون حاضنة للفيروسات.

و شرعت كذلك في تموين قافلة تضامنية بالمواد و المستلزمات الضرورية انطلاقا من عين الدفلى الى البليدة و توزيع حاويات بلاستيكية للنفايات لفائدة بعض المؤسسات الاستشفائية بولاية عنابة.

و بولاية برج بوعريريج و خنشلة و بجاية ، تم توزيع مستلزمات وقائية (قفازات و كمامات و مواد التعقيم) على الاسلاك الطبية لبعض المستشفيات، بالاضافة الى توزيع 500 كمامة لفائدة بعض مستشفيات ولاية المدية.

كما تم توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية على الاسر المتضررة في العديد من البلديات و القرى بولايات برج بوعريرج وورقلة و غرداية و تيارت و بجاية.

كما اشرفت الوزارة على عملية التكفل بحرق و ترميد النفايات الخطيرة و المعدية على مستوى مستشفى ولاية تيزي وزو بالاضافة الى مواصلة حملات التعقيم و التطهير و التحسيس على مستوى ديار الرحمة و المسنين و الطفولة المسعفة في اطار البرنامج المشترك مع وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المراءة.