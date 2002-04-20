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حجز 50 قنطار من المخدرات خلال الثلاثي الأول ل2020

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 01:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
حجز 50 قنطار من المخدرات خلال الثلاثي الأول ل2020

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للجمارك يوم الاربعاء أنها قامت خلال الثلاثي الاول لعام 2020 بحجز ما يقرب عن 50 قنطار من المخدرات.

وأوضحت المديرية في بيان نشرته على صفحتها على الفايسبوك أن 75 بالمائة من المخدرات المحجوزة تمت على مستوى الحدود الغربية للبلاد.

وجرت هذه العمليات بالتعاون و التنسيق مع مصالح الأمن المختلفة، الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، تمكنت أمس الثلاثاء عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتمنراست و بالتنسيق مع أفـراد الجيش الوطني الشعبي (ن.ع.6) من ضبط شاحنة كانت مركونة بجانب الطريق الوطني رقم 1 محملة بكمية معتبرة من مادة الفرينة تقـدر ب 15 طن و 11.500 قـطعة من صابون الغسل.

و تندرج هذه العملية في اطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه عـلى اثر عـمل ميداني بالطريق الوطني رقم 01 الرابـط بين مدينتي تمنراست وعـين قـزام، حسب مديرية الجمارك.

 

آخر تعديل على الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 01:52
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حجز 50 قنطار من المخدرات خلال الثلاثي الأول ل2020
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 01:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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