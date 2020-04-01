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فيروس كورونا: وزير العمل يجدد التأكيد على تضامن الدولة "المطلق" مع كل الشعب الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 16:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
فيروس كورونا: وزير العمل يجدد التأكيد على تضامن الدولة &quot;المطلق&quot; مع كل الشعب الجزائري

 

الجزائر - جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف, اليوم الاربعاء, التأكيد على تضامن الدولة "المطلق" مع كل الشعب الجزائري في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وافاد بيان للوزارة أن الوزير جدد, لدى إعطائه اشارة انطلاق قافلة تضامنية مع مواطني ولاية البليدة تحت شعار "رانا معاكم- كلنا الجزائر"  "تضامن الدولة المطلق مع كل الشعب الجزائري في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حتى نتجاوز بإذن الله تعالى هذه الفترة بسلام, مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية, أمس الثلاثاء, في مقابلته الصحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام".

ونوه السيد شوقي بالمناسبة بهذه المبادرة التي تندرج --كما قال-- في اطار التضامن مع سكان ولاية البليدة, مضيفا أنها "تعكس روح التلاحم والتآزر بين الجزائريين خاصة في مثل هذه الظروف".

وتتضمن هذه القافلة مساعدات تحتوي كمامات وقفازات والبسة واقية ونظارات وبعض المستلزمات الطبية وجاءت من اجل مساندة ومؤازرة سكان البلدية والاطقم الطبية المرابطة التي تعمل بلا هوادة للتصدي لهذا الوباء وانقاذ حياة المواطنين.

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فيروس كورونا: وزير العمل يجدد التأكيد على تضامن الدولة "المطلق" مع كل الشعب الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 16:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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