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حرفيون : انتاج 80 الف قناع واقي وألبسة ضرورية لمجابهة وباء كرونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 12:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
حرفيون : انتاج 80 الف قناع واقي وألبسة ضرورية لمجابهة وباء كرونا

الجزائر - قام حرفيون وحرفيات بإنتاج 80 الف قناع واقي  بالتنسيق مع المصالح الصحية لتعقيمها ووضعها تحت تصرف المستشفيات ومصالح الحماية المدنية وذك في اطار التضامن الوطني لمحاربة تفشي وباء كرونا، حسب ما أورده اليوم الاربعاء بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي.

وتندرج هذه المبادرة في اطار ما يقتضيه الواجب الوطني و الحد من تفشي فيروس كرونا المستجد والتدابير الاحترازية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي الرامية الى تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذا الوباء حيث شرعت غرف الصناعة التقليدية والحرف على مستوى عدة ولايات بتوجيه نداء للحرفيات والحرفيين قصد المساهمة في انتاج منتجات وقائية لتقليص العجز المسجل في السوق كما أفاد ذات البيان مشيرا الى مساهمة بعض الغرف الاخرى في توسيع مجالات الانتاج الى الالبسة الوقائية والاغطية السريرية والمازة الطبية وذلك لتوفر

أسواق تلك الولايات على المواد الاولية الضرورية لذلك.

وتبقى عملية الانتاج على مستوى الغرف وورشات الحرفيين متواصلة بحيث يشهد كل أسبوع ارتفاع في عدد الغرف المنخرطة في هذا المسعى وكذلك عدد الحرفيات والحرفيين المتطوعين في هذه العملية،  حسب ذات المصدر.

وتجدد الغرف والحرفيين دعوتها للمؤسسات المنتجة للمواد الاولية للتواصل معها قصد توفير هذا المدخلات الاساسية و من ثم زيادة مساهمة القطاع في الجهد الوطني للوقاية من هذا الفيروس.

 

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حرفيون : انتاج 80 الف قناع واقي وألبسة ضرورية لمجابهة وباء كرونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 12:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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