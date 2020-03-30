كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين

في هذا الصدد يمكن للمواطنين الراغبين في المساهمة في الحركة التضامنية بسبب تفشي فيروس كورونا في الجزائر، أن يقدموا تبرعاتهم بالدينار الجزائري في الحسابات التالية:
حساب الخزينة (COVID19 13737-397, ALGER).
الحساب البريدي الجاري CCP (COVID-19 200 CLE, ALGER).
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أما بالنسبة للتبرعات بالعملات الأجنبية فقد وضع تحت تصرف المواطنين الحسابات التالية:
الأورو (46 / 002001121123000001)، الدولار الأمريكي (43 / 002001121123000002)، الجنيه الإسترليني (40 / 002001121123000003).