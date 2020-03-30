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كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات
كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين

الجزائر - تم فتح حسابات بنكية مخصصة للمواطنين الراغبين في تقديم التبرعات، و ذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما علم يوم الثلاثاء من وزارة الاتصال.

في هذا الصدد يمكن للمواطنين الراغبين في المساهمة في الحركة التضامنية بسبب تفشي فيروس كورونا في الجزائر، أن يقدموا تبرعاتهم بالدينار الجزائري في الحسابات التالية:

حساب الخزينة (COVID19 13737-397, ALGER).

الحساب البريدي الجاري CCP (COVID-19 200 CLE, ALGER).

اقرأ أيضا:      حملة التضامن الوطني لمواجهة وباء كورونا: فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات

أما بالنسبة للتبرعات بالعملات الأجنبية فقد وضع تحت تصرف المواطنين الحسابات التالية:

الأورو (46 / 002001121123000001)، الدولار الأمريكي (43 / 002001121123000002)، الجنيه الإسترليني (40 / 002001121123000003).

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 17:02
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كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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