Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرات
كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي

الجزائر - أكدت الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة, يوم الثلاثاء في بيان لها, على توسيع نشاط خلية تلقي الاخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل, خلال فترة الحجر الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا, إلى تقديم استشارات نفسية عن بعد و مرافقة الاطفال و أسرهم و الرد عن انشغالاتهم.

و جاء في بيان الهيئة "في اطار مرافقة الأسر المتواجدة بالحجر الصحي المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) و مكافحته, تعلن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة على توسيع نشاط خلية تلقي الاخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل, عبر الرقم الأخضر 1111 خلال هذه الفترة الاستثنائية, و فتح المجال لتقديم استشارات نفسية عن بعد و مرافقة الاطفال و أسرهم و الرد عن انشغالاتهم, و هذا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث (FOREM) من خلال الاستعانة بالأخصائيين النفسانيين الذين استفادوا من دورات تكوينية سابقة من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:44
كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.31

فيروس كورونا : تسجيل 132 حالة جديدة مؤكدة و 9 وفيات جديدة في الجزائر

20.03.31

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية

20.03.31

فيروس كورونا: وزارة البريد تعد ورقة طريق موحدة لضمان استمرارية الخدمة العمومية

20.03.31

المواد الغذائية الأساسية: دعم الدولة سيستمر رغم الأزمة

20.03.31

كرة القدم/الجزائر: "اللاعب بحاجة إلى ثلاثة أسابيع على الأقل من أجل العودة للمنافسة"

20.03.31

كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.30

وزير التجارة يجتمع مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية و مسؤولي أسواق الخضر والفواكه

20.03.30

جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام

20.03.30

جراد يتفقد بالبليدة مصلحة جديدة للانعاش مخصصة للمصابين بفيروس كورونا

20.03.30

جراد يشدد على ضرورة محاربة المضاربة بالوسائل الأمنية