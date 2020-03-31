كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي

و جاء في بيان الهيئة "في اطار مرافقة الأسر المتواجدة بالحجر الصحي المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) و مكافحته, تعلن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة على توسيع نشاط خلية تلقي الاخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل, عبر الرقم الأخضر 1111 خلال هذه الفترة الاستثنائية, و فتح المجال لتقديم استشارات نفسية عن بعد و مرافقة الاطفال و أسرهم و الرد عن انشغالاتهم, و هذا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث (FOREM) من خلال الاستعانة بالأخصائيين النفسانيين الذين استفادوا من دورات تكوينية سابقة من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة".