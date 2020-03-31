و جاء في بيان الهيئة "في اطار مرافقة الأسر المتواجدة بالحجر الصحي المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) و مكافحته, تعلن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة على توسيع نشاط خلية تلقي الاخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل, عبر الرقم الأخضر 1111 خلال هذه الفترة الاستثنائية, و فتح المجال لتقديم استشارات نفسية عن بعد و مرافقة الاطفال و أسرهم و الرد عن انشغالاتهم, و هذا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث (FOREM) من خلال الاستعانة بالأخصائيين النفسانيين الذين استفادوا من دورات تكوينية سابقة من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة".
كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي
أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:22 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 24 مرات
الجزائر - أكدت الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة, يوم الثلاثاء في بيان لها, على توسيع نشاط خلية تلقي الاخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل, خلال فترة الحجر الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا, إلى تقديم استشارات نفسية عن بعد و مرافقة الاطفال و أسرهم و الرد عن انشغالاتهم.
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