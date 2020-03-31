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الأمن الوطني يساهم في الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 09:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
الأمن الوطني يساهم في الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى

الجزائر - أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين في بيان لها، على مرافقة مبادرات التكفل بالأشخاص بدون مأوى وذلك عبر كامل التراب الوطني في اطار برنامجها المسطر للمساهمة في تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

و جاء في البيان "مواصلة لبرنامجها المسطر للمساهمة في تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، تواصل  المديرية العامة للأمن الوطني حملتها الإنسانية، لمرافقة مبادرات التكفل بالأشخاص بدون مأوى وذلك عبر كامل التراب الوطني، وهذا بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية والمتمثلة في السلطات المحلية للنشاط الاجتماعي والتضامن، الحماية المدنية والهلال الاحمر الجزائري والشركاء الاجتماعيين والجمعيات الناشطة في هذا المجال".

في هذا الصدد، أوضحت المديرية أن عدة ولايات من الوطن "تشهد تنظيم عمليات تضامنية وإنسانية، تشارك فيها مصالح الشرطة، على غرار مصالح شرطة تيسمسيلت، عنابة، سيدي بلعباس ووهران، وتتمثل في تخصيص أماكن مهيأة بكل المستلزمات الضرورية تحفظ كرامة وصحة المواطن، كالرعاية الصحية والإطعام والإسناد النفسي للأشخاص بدون مأوى والمسنين".

و شدد البيان على أن هذه العملية "تندرج في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ كل التدابير التي أقرتها السلطات العمومية في مجال الوقاية من انتشار فيروس كورونا والسهر على تطبيق الإجراءات السارية المفعول الخاصة بالحجر الصحي الكلي أو الجزئي مع العمل على مرافقة عمليات تقديم المساعدات اللازمة والضرورية للمواطن".

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الأمن الوطني يساهم في الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 09:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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