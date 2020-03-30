تخصيص إعانة مالية من صندوق الزكاة لدعم الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء في اعقاب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالزكاة لمناقشة إسهام صندوق الزكاة في الجهد الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته, سيما في المناطق التي تعيش حجرا صحيا كليا أو جزئيا.
وفي هذا الاطار, تقرر "تخصيص مبلغ مالي من الصندوق الوطني للزكاة دعما للفئات الهشة بالولايات التي مسها الحجر الكلي أو الجزئي عن طريق حسابات صندوق الزكاة بهذه الولايات".
ودعت الوزارة اللجان الولائية والقاعدية لصندوق الزكاة الى "التنازل عن نسبتها المقدرة ب 10 بالمائة لصالح الفقراءوالمساكين في كل ولايات الوطن".
كما تم خلال هذا الاجتماع , الذي جرى تحت اشراف وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, "تثمين الهبة التضامنية للشعب الجزائري ودعوة المحسنين والمزكين إلى بذل المزيد من العطاء والتكافل مع هذه الفئات".