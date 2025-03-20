حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 15 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 12 شخصا حتفهم واصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على إثر 8 حوادث تعد الاكثر دموية خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن, حسب ما افادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 5 أشخاص على اثر اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بالطريق الوطني رقم 89 بالمكان المسمى العنق, بلدية الهامل, دائرة بوسعادة.

من جانب آخر, توفى شخص بولاية أم البواقي يبلغ من العمر 45 سنة تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة داخل المنزل بحي 15 مسكن ببلدية ودائرة الضلعة.

كما تدخل افراد الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 54 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مساكنهم بكل من ولايات باتنة, قسنطينة, المدية, تبسة, سطيف, المسيلة, تلمسان, البيض, برج بوعريريج, أم البواقي وسوق أهراس, حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

وعلى إثر هذه الحصيلة, تدعو المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين الى تهوية منازلهم مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن 10 دقائق صباحا ومساء وعدم سد فتحات الهواء مع مراقبة أجهزة التدفئة وسخان الماء.