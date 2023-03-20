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كوفيد 19: توقيف 979 شخصا ومعالجة 921 قضية مضاربة وغش في المواد الغذائية

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 11:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
كوفيد 19: توقيف 979 شخصا ومعالجة 921 قضية مضاربة وغش في المواد الغذائية

الجزائر - تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة, خلال الأيام الأربعة الأخيرة, 921 قضية وتوقيف 979 شخصا متهمين بالاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, حسبما أفاد به الخميس بيان لقيادة الدرك  الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة, الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية, والسعي الحثيث للحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن, المتمثل في تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) المعدي, الناجم عن الفيروس (SARS.COVII), تمكنت وحدات الدرك الوطني من معالجة 921 قضية وتوقيف 979 شخص, وذلك خلال الأيام الأربعة (04) الأخيرة, من 22 إلى 25 مارس 2020".

ومن بين المواد التي تم حجزها هي مصرات مختلفة و الفرينة والسميد والقمح اللين والصلب و الشعير والتمر والسكر والبقول الجافة والقهوة والملح والطماطم المصبرة والحليب الجاف والشاي و الفواكه والكاشير والدجاج و الفول السوداني والعسل والتوابل والشكولاطة والجوز ومشتقات الحليب وكذا معقم اليدين والقفازات الطبية وصابون يدوي سائل.

وأوضح ذات البيان أن مؤسسة الدرك الوطني تهيب بكافة المواطنين, بهدف المشاركة الفعالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام, التفضل ب"الإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة, احتكار أو غش, أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام".

كما ذكرت قيادة الدرك الوطني بالمناسبة, بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته, ألا وعي "الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع  استعلامات  والشكاوى المسبقة  (PPGN.MDN.DZ), أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد 19: توقيف 979 شخصا ومعالجة 921 قضية مضاربة وغش في المواد الغذائية
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 11:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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