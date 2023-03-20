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حوادث المرور : وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 11:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
حوادث المرور : وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي 13 شخصا حتفهم و جرح 220 اخرون في 186 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 17 الى 23 مارس الجاري بالمناطق الحضرية, حسبما أفاد به الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي, فقد تم تسجيل "انخفاضا" في عدد حوادث المرور بـ (-99) حادث و في عدد الجرحى قدر  ب(-100) جريح, في حين تم تسجيل "ارتفاع" في الوفيات بـ (+2) حالتين.

وتابع البيان أن المعطيات أظهرت أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 94%، نتيجة عدم احترام قانون المرور".

في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع, كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار ال24 ساعة.

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حوادث المرور : وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 11:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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