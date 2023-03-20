أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس -

حوادث المرور : وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية -

تسجيل هزة ارتدادية ثانية بقوة 3,2 درجات بولاية باتنة -

عيادات خاصة: ضمان المعاينة عن بعد وعند الحاجة 24سا/24سا -

المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية جديدة -

ااتصالات الجزائر تطلق خدمة التبليغ عن الأعطال عبر الأنترنت -

اتصالات الجزائر-أنترنت : قطع الكابل البحري الدولي SMWE4 يوم 2 أبريل دون التأثير على اتصالات الجزائر -

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته -

الرئيس تبون يشيد بالسلوك الوطني الانساني للشعب الجزائري في أوقات الشدة -

الدعوة إلى احترام إجراءات وزارة الصحة الخاصة بغسل ودفن الموتى المصابين بكورونا -

مكافحة وباء كورونا: فتح حسابين ببريد الجزائر والخزينة العمومية لتلقي مساهمات المواطنين -

أولمبياد-2020 / ألعاب القوى: التأجيل يمنحني مزيدا من الوقت للتحضير الجيد -

توقيع اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري وصندوق ضمان قروض الاستثمار -

كورونا : استحداث لجنة وطنية للإنذار العلمي والمتابعة والإعلام من اجل اتصال صادق وموثوق -

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر -

كورونا: معهد باستور ينتهج طرقا جديدة للكشف عن الفيروس بعد اجراءات الحجر الصحي -

فيروس كورونا: مخزونات استراتيجية من المواد الواسعة الاستهلاك متوفرة بشكل كاف -

النيابة العامة: تفاصيل عن مجريات محاكمة كريم طابو -

استجابة كاملة للمواطنين في أول يوم من تطبيق الحجر الصحي الجزئي بالجزائر العاصمة -