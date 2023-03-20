حوادث المرور : وفاة 13 شخصا وجرح 220 آخرين في ظرف أسبوع بالمناطق الحضرية

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي, فقد تم تسجيل "انخفاضا" في عدد حوادث المرور بـ (-99) حادث و في عدد الجرحى قدر ب(-100) جريح, في حين تم تسجيل "ارتفاع" في الوفيات بـ (+2) حالتين.
وتابع البيان أن المعطيات أظهرت أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 94%، نتيجة عدم احترام قانون المرور".
في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع, كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار ال24 ساعة.