حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص واصابة اثنين آخرين بجروح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية البويرة بوفاة شخص واحد (1) واصابة اثنين (2) آخرين على إثر حادثي (2) مرور سجلا على مستوى بلديتي الأخضرية والجباحية.
من جهة أخرى, توفي شخص (1) بولاية سطيف متسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز تدفئة بحي عبيد علي ببلدية ودائرة سطيف.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 9 أشخاص أصيبوا جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مساكنهم بكل من ولايات برج بوعريريج, النعامة والمدية.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المدية ايضا من أجل إخماد حريق شب داخل ورشة لصناعة الأواني البلاستيكية بالمكان المسمى سيدي خالد ببلدية ودائرة المدية دون تسجيل خسائر بشرية.