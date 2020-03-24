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كورونا فيروس: الهلال الاحمر الجزائري يتخذ جملة من التدابير الوقائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 12:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
كورونا فيروس: الهلال الاحمر الجزائري يتخذ جملة من التدابير الوقائية

الجزائر - قام الهلال الأحمر الجزائري باتخاذ جملة من التدابير, تماشيا مع تطور الوضع بالجزائر, جراء انتشار فيروس كورونا ,من بينها "تعبئة المتطوعين"عبر كافة التراب الوطني, من خلال  تشكيل "خلايا يقظة للمتابعة والتقييم", حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لهذه الهيئة.

وأضاف البيان أنه تم بهذا الخصوص, اعتماد "خطوات عملياتية تشمل نسخ ونشر أكثر من 100000ملصقة, و إطلاق فرق تطهير تعمل على تطهير المؤسسات والمرافق العمومية وأماكن التجمعات السكانية, من خلال توزيع أزيد من 600 جهاز تطهير عبر التراب الوطني",  حيث استهدفت هذه العملية "أكثر من 5000 عائلة معوزة عبر التراب الوطني بمواد التطهير, و توزيع أكثر من 200000 قفاز".

وفي اطار ذات الاجراءات توجه الهلال الأحمر الجزائري من خلال خطة عمل استراتيجية الى"تحويل ورشتين لتعليم الخياطة إلى صناعة الكمامات وفقا للمعايير الطبية المعتمدة" و ذلك  تخفيفا للأعباء وترسيخا لروح التضامن الوطني.

وأوضح  في هذا الصدد أن أولى هذين الورشتين تتواجد بولاية المدية, حيث تم خلال الفترة من 19 الى 23 مارس الجاري "توزيع ما يقارب 12000 كمامة استفادت منها مختلف المصالح و المؤسسات الاستشفائية و الجمعيات, في حين  توجد الثانية بولاية قسنطينة والتي ستغطي الاحتياجات بالناحية الشرقية".

من جهة أخرى أشار البيان الى أن الهلال الأحمر الجزائري,"يرافق الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول بتركيا من خلال الهلال الأحمر التركي الذي وبطلب من نظيره الجزائري استجاب لاحتياجات الجزائريين العالقين, من خلال المرافقة الصحية و تقديم وجبات غذائية".

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كورونا فيروس: الهلال الاحمر الجزائري يتخذ جملة من التدابير الوقائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 12:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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