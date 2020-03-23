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فيروس كورونا: لجنة الفتوى تدعو المواطنين الى الالتزام الكلي بالإجراءات الإحترازية والوقائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 10:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
فيروس كورونا: لجنة الفتوى تدعو المواطنين الى الالتزام الكلي بالإجراءات الإحترازية والوقائية

الجزائر - دعت اللجنة الوزارية للفتوى, يوم الأحد, المواطنين الى الالتزام الكلي بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات الرسمية المختصة وعدم مخالفتها تبعا للتطورات المتسارعة لفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها انه "تبعا للتطورات المتسارعة لفيروس كورونا وبناء على ما قرره أهل المعرفة والاختصاص من أن هذا الوباء سريع الانتشار وأن الاجتماع والاختلاط بين الناس سبب مباشر قوي في انتقال العدوى وتفشيها, وبناء على ما تقره الشريعة الإسلامية من وجوب المحافظة على النفس وسد الطرق المؤدية إلى هلاكها, فإنه يجب شرعا على المواطنين اجتناب كل التجمعات العامة والخاصة مثل الأعراس والجنائز والمآتم, والزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها مما هو سبب انتشار الوفاء".

كما تؤكد اللجنة أن "الاحتكار حرام, وهو من كبائر الذنوب", مثمنة "الهبة التضامنية التي أبداها تجارنا" ومبدية تأسفها لتصرف البعض الآخر منهم الذين "استغلوا الظروف الحرجة فرفعوا الأسعار وضيقوا على الناس أقواتهم, وغشوا في السلع".

وفي هذه الظروف الحرجة, ندعو كافة المواطنين إلى "مزيد من التكافل والتضامن" وتحيي "جهود الدولة في توفير السلع ومنع الإحتكار".

كما تحي لجنة الفتوى أيضا "التجار الذين أسهموا في استقرار الأسعار وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين".

وثمنت من جهة أخرى "الجهود العظيمة للأسرة الصحية والطبية" وكذا مختلف أجهزة الأمن والحماية المدنية الذين "يسهرون على أمن المواطنين في هذا الظرف الصعب".

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فيروس كورونا: لجنة الفتوى تدعو المواطنين الى الالتزام الكلي بالإجراءات الإحترازية والوقائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 10:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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