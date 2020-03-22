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الحماية المدنية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
الحماية المدنية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

الجزائر - قامت المديرية العامة للحماية المدنية بوضع عدة إجراءات وتدابير حيز التنفيذ اتخذتها عبر كافة ربوع الوطن وعن طريق جميع الوحدات التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا، حسب ما اورده اليوم  الاحد بيان للمديرية.

وتتمثل هذه الاجراءات في تنظيم خرجات وقوافل توعوية تجوب كل الشوارع لحث المواطنين على البقاء في بيوتهمباستعمال المكبرات الصوتية تحت شعار "وعينا يحمينا" وخرجات تحسيسية لفائدة التجار تتمثل في كيفية تنظيم عملية البيع وكذا حث المواطنين باحترام التباعد الاجتماعي عند الوقوف من أجل الشراء.

كما تتمثل ايضا في القيام بتحسيس المواطنين على كيفية احترام شروط النظافة والتعقيم وحتى كيفية غسل الأيدي عدة مرات في اليوم وكذا قيام جميع الوحدات عبر كامل الولايات بعمليات التعقيم لدور المسنين وأماكن التجمعات والمؤسسات العمومية والاستشفائية ومراكز الطفولة المسعفة والساحات العمومية.

كما تم تخصيص جهاز امني لحراسة ومرافقة المسافرين القادمين من مختلف الجهات الى أماكن الحجر الصحي.

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الحماية المدنية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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