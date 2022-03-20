Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهلال الأحمر الجزائري يجند 20 الف متطوع لتقديم المساعدات والقيام بالتوعية

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 33 مرات
الهلال الأحمر الجزائري يجند 20 الف متطوع لتقديم المساعدات والقيام بالتوعية

الجزائر - جند الهلال الأحمر الجزائري 20 ألف متطوع تابع لها للتدخل وتقديم المساعدات للمحتاجين والقيام بالتوعية للتصدي لفيروس كورونا، حسب ما كشفت عنه رئيسته السيدة سعيدة بن حبيلس.

واكدت السيدة بن حبيلس في تصريح لواج أن الهلال الأحمر الجزائري وبمجرد ظهور الحالات الأولى بالصين طالب من الاتحادية الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي بتعزيز قدراته في مجال التكوين وتوسيع دور الأشخاص المتطوعين.

وأوضحت في هذا المجال انه تم تنظيم دورات تكوينية جهوية ثم توسيعها الى الجمهور العريض مؤكدة بأن المؤسسة في "أتم الاستعداد لتقديم مساهماتها في مجال التوعية للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة الى المساعدات بالمواد الضرورية الى الفئات الهشة".

ونظرا لقلة وسائل الهلال الأحمر الجزائري وامكانياته اللوجيستيكية فقد اكتفى في بداية الأمر بإعداد مطويات وملصقات خاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا –حسب السيدة بن حبيلس- ثم وجه بعد ذلك نداء الى المحسينين على المستوى الوطني والدولي للحصول على مساعدات مادية لتقديم العون الى ذوي الدخل المحدود.

وقد لاقى هذا النداء –كما أضافت – أذان صاغية حيث تقدم المتبرعون بعلب تشمل عدة مواد نظافة قدمها الهلال بدوره الى العائلات المحتاجة مؤكدة بأن المؤسسة "في أتم الاستعداد بعد استلام المواد الغذائية المختلفة من طرف هؤلاء المحسنين لتوزيعها على على من هو في حاجة اليها".

وكشفت السيدة بن حبيلس بالمناسبة بان الهلال الأحمر الجزائري طالب من وزارة التجارة توجيه مراسلة الى مديريات التجارة على المستوى الولائي لتوجيه نداء الى التجار لتزويده بالمواد الضرورية ذات الإستهلاك الواسع لمساعدة المحتاجين سيما خلال هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.

آخر تعديل على الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الهلال الأحمر الجزائري يجند 20 الف متطوع لتقديم المساعدات والقيام بالتوعية
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 33 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.22

مياه الأمطار تغمر أحياء متفرقة ببلديتي سكيكدة و رمضان جمال

20.03.22

البليدة: شركة "ماما" تتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة

20.03.22

مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يومي 26 مارس و 4 أفريل الى تاريخ لاحق

20.03.22

الحماية المدنية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

20.03.22

عاشق يوسف: عمال المؤسسات و الادارات العمومية المجبرين على عطلة خاصة سيتقاضون اجورهم

20.03.22

فتح نقاط بيع مادة السميد عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.19

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.19

فيروس كورونا: وزارة الصحة تتعامل ب "شفافية" مع الأرقام المقدمة حول الوباء