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تمكين أرباب العمل من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 13:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
تمكين أرباب العمل من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني

الجزائر - أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الاحد في بيان لها، أنه قد تم اتخاد إجراءات استثنائية لصالح أرباب العمل تمكنهم من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني دون الحاجة الى التوجه نحو وكالات انتسابهم و ذلك في اطار سلسلة التدابير والتسهيلات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجراء "يدخل حيز الخدمة بداية من يوم الاحد 22 مارس 2020 والى غاية إشعار آخر، ويمكن أرباب العمل من إيداع الصكوك وأوامر الدفع الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي على مستوى أي هيكل تابع للصندوق، سواء كان مركز دفع أو مصلحة تحصيل".

آخر تعديل على الأحد, 22 آذار/مارس 2020 15:54
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تمكين أرباب العمل من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 13:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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