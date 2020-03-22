تمكين أرباب العمل من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني

الجزائر - أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الاحد في بيان لها، أنه قد تم اتخاد إجراءات استثنائية لصالح أرباب العمل تمكنهم من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني دون الحاجة الى التوجه نحو وكالات انتسابهم و ذلك في اطار سلسلة التدابير والتسهيلات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.