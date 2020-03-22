مخزون الجزائر من المياه السطحية يبلغ 4 مليار متر مكعب -

كورونا : تمكين أرباب العمل من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني -

القارة السمراء تشدد إجراءاتها لمواجهة شبح وباء كورونا -

ذكرى تأسيس الجامعة العربية: الدول العربية ما زالت بحاجة إلى مفهوم شامل للأمن القومي -

الموارد المائية: ضياع 50% من الانتاج بفعل السرقة و التسربات -

الشروع في تزويد مناطق الظل بالمياه نهاية مارس الجاري -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

إيليزي: وفرة المخزون المحلي من المواد الغذائية لفترة معتبرة من الزمن -

بن بوزيد : الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا -

الصحة العالمية تؤكد أنه جاري العمل على تطوير 20 لقاحا لفيروس كورونا -

كورونا: وزير الصحة يدعو المواطنين إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار الفيروس -

منظمات وحركات فلسطينية تدعو للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للافراج على الاسرى في ظل انتشار وباء كورونا -

فيروس كورونا: الجزائريون اكثر وعيا بخطورة الفيروس -

فيديوهات توضيحية لتسهيل استعمال الخدمات الرقمية التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع العمل -

فيروس كورونا: تسجيل 139 حالة مؤكدة من بينها 15 وفاة في الجزائر -

ولاية الجزائر: قرابة 60 ألف عائلة ستستفيد من العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان -

تطوير تطبيق هاتفي رسمي لمكافحة فيروس كورونا -

فيروس كورونا: الغلق الفوري للمقاهي والمطاعم وتوقف حركة النقل بالعاصمة -

كوفيد 19: دخول الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية يوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا -