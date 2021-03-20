ولاية الجزائر: قرابة 60 ألف عائلة ستستفيد من العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان

الجزائر - تم تسجيل قرابة 60.000 عائلة من ولاية الجزائر ستستفيد هذه السنة من العملية التضامنية المخصصة لشهر رمضان الكريم والمتمثلة في صكوك بقيمة 6.000 دج وتبقى قوائم الاستفادة من العملية مفتوحة, حسب ما علم لدى مدير الميزانية والتجهيز بذات الهيئة.

وأوضح خالد بلال في تصريح لـ/وأج أن قرابة 60 ألف عائلة بولاية الجزائر تم تسجيلها لتستفيد من الإعانة المالية المخصصة لشهر رمضان الفضيل حيث سيتم تحويل هذه المساعدة عبر رقم حساب بريدي جاري والمقدرة قيمتها 6 آلاف دج.

وأشار المصدر أن القوائم تشمل الأشخاص المدمجين ضمن المنظومة الاجتماعية الخاصة بالفئات الهشة, أي المدمجين في برنامج الشبكة الاجتماعية والمحتاجين وعديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف.

وأضاف أنه بعد الإطلاع على قوائم المستفيدين من إعانات رمضان خلال السنوات الفارطة تبين أن هذه الأخيرة طرأت عليها تغييرات تدريجية بالتزامن مع الحركية التي تعرفها الولاية في مجال الترحيل وإعادة الإسكان.

وذكر السيد بلال أنه تم تمويل العملية التضامنية من الميزانية الولائية عن طريق رصد مبلغ مالي يفوق 55 مليار سنتيم سيتم توزيعها على 57 بلدية وذلك بنسب متفاوتة.

وأردف المسؤول الولائي أن 22 بلدية بالجزائر العاصمة ستعتمد في برنامجها التضامني على دعم الولاية بنسبة 100 % على غرار بلديات الحمامات وهراوة وبوروبة وسيدي موسى والرايس حميدو وبني مسوس أما بعض البلديات ستعتمد في برنامجها التضامني على إعانات بنسب مختلفة تصل 50 %.

من جهة أخرى, أشار ذات المصدر أن البلديات التي تعرف توازنا أو فائضا في إيراداتها ستقوم بتغطية العملية التضامنية لشهر رمضان على عاتقها بنسبة 100 % على غرار بلديات الأبيار وحيدرة والجزائر الوسطى الدار البيضاء ورويبة وغيرها.