حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 16 آخرين خلال أل 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في سبعة حوادث مرور سجلت خلال أل 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أورده اليوم السبت بيان للحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية الوادي بوفاة 04 أشخاص وإصابة 01 أخر بجروح على اثر اصطدام بين شاحنة و سيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 03 ببلدية أم الطيور دائرة المغير.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من اجل التقديم الإسعافات الأولية لـ 08 أشخاص أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخانات المياه، وهذا بكل من ولاية سعيدة 04 أشخاص والنعامة 04 أشخاص، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

في حين تدخلت مصالح الحماية من أجل إطفاء 07 حرائق حضرية ،صناعية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، المدية، الوادي، تبسة، المسيلة.