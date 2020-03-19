الجزائر العاصمة: حملة تحسيسية للجمعية الوطنية للعمل التطوعي حول فيروس كورونا

وتهدف هذه العملية التحسيسية التي أعطيت إشارة انطلاقها أمام مداخل محطة ميترو المعدومين والترامواي ببلدية محمد بلوزداد إلى تقديم نصائح بسيطة للمسافرين على هذه الخطوط حول مخاطر العدوى بفيروس كورونا وكذا سبل الوقاية منه عبر اتخاذ تدابير بسيطة وذلك من طرف شباب الجمعية الوطنية للعمل التطوعي وأفواج الكشافة الإسلامية, حسب ما أكده لـ/وأج عضو الجمعية عبد الغني كروي.
وأكد ذات المصدر أن المواطنين تفاعلوا مع النصائح والإرشادات التي قدمها الشباب المتطوع أين تم توزيع مطويات تتضمن نصائح وجميع المعطيات فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا وضرورة النظافة الدورية لليدين باستعمال الصابون والمحلول الكحولي وارتداء القفازات والاقنعة الطبية والوقاية من خلال الابتعاد عن الفضاءات المكتظة التي يكثر بها الأشخاص لتفادي انتقال العدوى.
وأشار أن سلوكات المواطنين تغيرت في الفترة الأخيرة حيث أصبح هؤلاء أكثر حذرا وحيطة من ذي قبل بخصوص استعمال وسائل الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع إرتفاع عدد الحالات المشتبه فيها.
وأبرز ذات المتحدث أنه سيتم برمجة عمليات جوارية تطوعية على مستوى ولاية الجزائر وكذا عبر مكاتب الجمعية الموزعة عبر 35 ولاية عبر الوطن وفق برنامج محدد للتحسيس حول سبل الوقاية الواجب اتباعها من أجل مكافحة تفشي هذا الفيروس بصفة فعالة إلى جانب تنظيم حملات للنظافة والتطهير على مستوى الساحات العمومية والمساجد والمرافق العمومية ومحطات نقل المسافرين, حسب ذات المتحدث.
من جهته أشار عبد الودود ملحة عضو فرع البليدة للكشافة الإسلامية أن هؤلاء الشباب المتطوعين يشرحون بطرق بسيطة مخاطر فيروس كورونا المستجد لفائدة مختلف شرائح المجتمع وهي مبادرة تطوعية تندرج ضمن تجسيد روح المواطنة.
وأضاف نفس المصدر أنه يتوخى أيضا من خلال مثل هذه المبادرات التطوعية "المساهمة في غرس روح المسؤولية لدى الأشخاص وتشجيعهم على الوقاية من الفيروس الخطير لأن الأمر يتعلق بوباء عالمي يهدد الصحة العمومية العالمية".
وفي هذا الصدد نوهت سيدة مسنة عند مدخل ميترو بمحطة المعدومين بحي رويسو بالمبادرة التطوعية, وثمنت انخراط الشباب في مثل هذه المبادرات التوعوية الذين قدموا شروحات وافية حول أهمية الحيطة والحذر وضرورة الوقاية من هذا النوع من الفيروس الخطير.
وبالمقابل أشاد عدد من المواطنين التقتهم "واج" بمثل هذه الحملات التطوعية التي تعكس وعي الشباب بالإضافة إلى انخراطهم في تعزيز القيم النبيلة لدى المجتمع المدني خاصة في مجال الصحة العمومية الذي يعد شريكا أساسيا في الحفاظ على الصحة العمومية.