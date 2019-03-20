قضية تهديد بالتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 6 متورطين أمام نيابة محكمة الشراقة

وجاء في البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، تعلم نيابة محكمة الشراقة أنه في إطار التحقيق القضائي المفتوح بخصوص "التهديد بالتشهير و الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي" و "طلب مزية بدون وجه حق" بناء على شكوى تقدم بها ضحية أحالت نيابة محكمة الشارقة 6 متورطين على التحقيق القضائي بعد تقديمهم اليوم من طرف الضبطية القضائية.
ووجهت نيابة محكمة الشراقة للمتورطين تهم "جنحة التهديد بالتشهير للحصول على أموال و توقيعات في إطار منظم عابر الحدود" و "جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و "جنحة" طلب مزية غير مستحقة من طرف شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص لنفسه و لصالح الغير للامتناع عن أداء عمل إخلالا بواجباته" حسب ذات البيان.
ويبقى أربعة أشخاص آخرين متورطين في القضية في حالة فرار فيما يبقى التحقيق مفتوحا و متواصلا لتحديد ملابسات هذه القضية، استنادا للبيان الصادر عن نيابة محكمة الشراقة.