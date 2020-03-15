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فيروس كورونا: تعقيم يومي لحافلات شركة "ايتوزا" بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
فيروس كورونا: تعقيم يومي لحافلات شركة &quot;ايتوزا&quot; بالجزائر العاصمة

الجزائر - اتخذت شركة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا) مجموعة من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس "كورونا" يتضمن حملات تحسيسية وتعقيم يومي لما يناهز 350 حافلة تابعة لها, حسب ما علم يوم الأحد من مسؤول الإعلام بذات المؤسسة.

وأوضح عباس أحسن في تصريح لـ/وأج أن شركة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (ايتوزا) شرعت منذ أسبوع في إتخاذ إجراءات وقائية في إطار التصدي لفيروس كورونا يتضمن حملات تحسيسية لفائدة موظفيها (السائقين والقابضين وعمال الصيانة) تتمثل في نصائح وإٍرشادات بسيطة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا مبرزا أن العملية مستمرة يوميا.

وأشار ذات المصدر أنه إلى جانب تزويد عمال المؤسسة (القابض -السائق - الصيانة- عمال الإدارة) بمواد تطهير لغسل اليدين كتدبير وقائي تم كذلك في هذا الإطار تخصيص ملصقات إشهارية كبيرة الحجم داخل الحافلات تخص أعراض وسبل الوقاية من فيروس كوفيد 19 وتشمل رسائل بسيطة توعوية للمواطن حول كيفيات تجنب الإصابة ومخاطر إنتقالها.

وأضاف ذات المسؤول أنه تفاديا لتواجد عدد كبير من المسافرين داخل الحافلة دفعة واحدة تم إتخاد تدابير لتقليص عدد الركاب لتفادي الإكتضاظ والإحتكاك داخل فضاء الحافلة وذلك لتجنب الإصابة بالفيروس الذي صنف وباء عالميا ما يستدعي الحيطة والحذر.

من جهة أخرى أكد ذات المسؤول أنه يتم في نهاية الرحلات المبرمجة بالمستودعات تعقيم شامل للحافلات المبرمجة يوميا التابعة لمؤسسة "إيتوزا" وتناهز 350 حافلة كما يتم توزيع مواد مطهرة على الأعوان أين يتم تطهير كراسي ومقابض و أبواب الحافلات بصورة دورية ودقيقة كما سيتم وضع قارورات تحوي مواد مطهرة داخل الحافلات لتفادي الإصابة كإجراء إحترازي ضمانا لصحة المواطنين.

وأبرز المتحدث أن حافلات شركة "ايتوزا" تقوم يوميا بنقل 150.000 شخص عبر 121 خط لمختلف وجهات الجزائر العاصمة وهو ما يستلزم تدعيم الوسائل الوقائية.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:33
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فيروس كورونا: تعقيم يومي لحافلات شركة "ايتوزا" بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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