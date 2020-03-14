عين تموشنت: وزيرة التضامن تشرف على قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة

و تستهدف هذه القافلة التضامنية 55 عائلة معوزة مقيمة عبر كل من قرى حمادوش والقيطنة ببلدية حاسي الغلة والكواملية ببلدية العامرية وأولاد جبارة ببلدية تارقة حيث تتضمن هذه المساعدات طرود غذائية وحصص من الألبسة والأفرشة والأغطية ودراجات نارية و كراسي متحركة ومدفآت.
و نوهت السيدة كريكو بالحملة التحسيسية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا التي ترافق هذه القافلة التضامنية من خلال طاقم طبي يشرف على العملية , داعية الى تعميمها عبر باقي ولايات الوطن.
و لدى معاينتها لورشتين إحداهما للخياطة والثانية لصناعة الحلويات منشأتين من طرف معاقين بدعم من جهاز الوكالة الوطني لتسيير القرض المصغر ألحت الوزيرة على دعم مثل هذه المشاريع والمبادرات التي أثبتت فعاليتها في التنمية المحلية.
و بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بعين تموشنت أعطت وزيرة القطاع إشارة انطلاق دورة تكوينية في لغة الإشارة لفائدة أعوان الحماية المدنية و أطباء الاستعجالات الاستشفائية حيث تدوم إلى غاية أواخر شهر أبريل المقبل داعية إلى تكثيف مثل هذه الدورات التي تسمح بتلقين لغة التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليتسنى لهم الإندماج الكلي داخل المجتمع.
كما اطلعت السيدة كريكو بالمزرعة البيداغوجية النموذجية بالمعهد التكنولوجي الفلاحي المتوسط على نماذج من المحاصيل الزراعية لعدد من المتربصين من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
و تحصي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أكثر من مليون شخص حامل لبطاقة معاق ويتوفر القطاع على 240 مؤسسة منها 4 مؤسسات سيتم فتحها خلال السنة الجارية وفق المعطيات التي تم الكشف عنها بهذه المناسبة.