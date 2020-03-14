زكريا عياد يخوض تجربة إعلامية متميزة بفتح جريدة إلكترونية متخصصة 

الجلفة - يمثل زكريا تقي الدين عياد صاحب 29 ربيعا مثالا للتحدي وقوة العزيمة، فقد استطاع هذا الشاب اليافع ابن ولاية الجلفة و الذي هو من ذوي الهمم فتح جريدة إلكترونية متخصصة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

زكريا الذي يقطن مدينة عين وسارة (100 كيلومتر شمال الولاية) ذو إعاقة حركية، لم يركن جانبا، بل وضع لشخصه مكانة في حقل الإعلام بخوضه تجربة رائدة ومتميزة، أين استلهمت مخيلته قبل 5 سنوات أو أكثر فكرة إنشاء جريدة إلكترونية تحت اسم

"معاق أون لاين" و برابط على الشبكة العنكبوتية منفذه www.handicapeonline.com تختص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة و تعبر عن انشغالاتهم و اهتماماتهم وتغطي كل المواضيع ذات الصلة بهذه الشريحة.

وفي مارس 2016 حقق زكريا الحلم، حيث وقف إلى جانبه شباب مبدع كل في مجاله من أجل تجسيد فكرة ليس لها هدف ربحي بقدر ما تهتم بفئة لها تطلعاتها و آفاقها وتشارك المجتمع بناء أسسه وركائزه.

نجاح زكريا كان ثمرة تشاركية لمن قدم له التشجيع والمساعدة التقنية

حظي زكرياء في بداية مشواره، بالتفاف منقطع النظير حيث شجعه الكثير من خلال تصفح موقعه الذي يعج بأخبار تتناول وبقالب إعلامي فتي مواضيع لها صلة بذوي الاحتياجات الخاصة من عدة ولايات من ربوع الوطن، بفضل مراسلين تجندوا هم الأخرين من ولايات الواديو سطيف و تلمسان، لأجل إنجاح المسعى من خلال تحريرهم لمقالات متنوعة ومعالجة مواضيع هادفة.

كما صنع هو الأخر، يقول زكرياء ل/وأج الذي أسهب في حواره الشيق بمسكنه العائلي، لنفسه قلما ، حيث عمل على تغطيات صحفية بمدينته عين وسارة و شارك مصالح الأمن الوطني حملة تحسيسية حول حوادث المرور حظيت باهتمام كبير وتنسيق محكم مع القائمين على السلك الذين شجعوه في مبادرته ذات القيمة المجتمعية.

"هيئة التحرير منتشرة عبر ربوع الوطن"، يقول زكريا، " أستقبل الأعمال الصحفية وأنشرها دونما قيد، كونها من مراسلين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوو همم عالية منهم حتى الجامعي و الباحث المتخصص. كما أشار إلى أن جريدته الإلكترونية بحداثتها يساهم في نجاحها بوسائله الخاصة داخل مسكنه العائلي.

طموح كبير لزكريا لتطوير جريدته الإلكترونية في ظل نجاحها و مسعى لإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالمعاقين عرف موقع "معاق أون لاين" نجاحا كبيرا وأصبح له شبكة من المراسلين عبر كامل تراب الوطن ويسعى صاحبه إلى جعله مستقبلا بوابة خاصة بالمعاقين.

وفي دردشة مطولة مع من وقف إلى جانب زكريا، على غرار الشاب التلي الذي التحق به مؤخرا وكذا زايدي محمد شريف، مختص في تطوير الواب صاحب مؤسسة خاصة في هذا المجال الذي كان له الفضل في تصميم الموقع، أكد أن صديقهما له من العزيمة ما لا يملكها آخرين و طموحه كبير لتطويره الجريدة الإلكترونية.

وأكد السيد زايدي بأنه "مصمم لمسايرة صديقه إلى غاية تحقيق ما يصبوا إليه، فالهدف نبيل والغاية مشرفة"، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا في جعل موقعه يواكب كل ما هو جديد من حيث التصميم والجوانب التقنية الخاصة بالواب.

ومن جانبه أكد صديق زكريا الشاب التلي معاق حركيا أن زميله يحتاج إلى الدعم والتشجيع لمواصلة أهدافه النبيلة، فهو يقف إلى جانب فئة مهمة في المجتمع، كما أن المسيرة طويلة لبلوغ مرامي هذه الجريدة الإلكترونية التي تصدر من عين وسارة ولها امتداد كبير لمتتبعيها على وسائط التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشاد رئيس جمعية "أمل" لإدماج وترقية الشخص المعاق بمدينة عين وسارة، فلاح محمد، بالعمل الذي يقوم به زكرياء صاحب الجريدة الإلكترونية، مشيرا إلى أنها منذ ميلادها في السنوات الأخيرة تساهم في التعريف بنشاطات الجمعيات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة، متأسفا لعدم إشراك صاحب الموقع في التغطيات الصحفية المحلية بالولاية.

وهو الأمر الذي تأسف له كذلك زكريا في دردشته مع /وأج حيث أعاب على السلطات المحلية عدم الاهتمام به وإشراكه في العمل الصحفي بضمان دعوته للتغطيات الصحفية المحلية خاصة منها المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال اهتمت له و وجهت له مؤخرا دعوة في إطار المشاركة في الورشة التفاعلية حول الإعلام الإلكتروني "واقع وآفاق" التي نظمت بالمدرسة العليا لعلوم الإعلام والاتصال.

وفي الأخير أكد ل/وأج الشاب الطموح زكريا مازحا في سياق دردشته "أن كلمة معاق ليس فيها ما يدعو للشفقة ويمكن ذكرها دونما حرج فحروفها تعني (الميم) مواطن و (الواو) عادي و(ا) امتحنه و(القاف) قدر الل ، مشيرا إلى هذه القراءة لكلمة معاق تشرف بتفصيلها له رئيس وحدة الحماية المدنية لمدينة حد الصحاري بالجلفة.