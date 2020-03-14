أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يزورون مقر قيادة القوات البحرية في يومهم الوطني

وأوضح ذات المصدر أنه "طبقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الهادفة الى تعزيز الرابطة جيش-أمة, وتنفيذا لتعليمات السيد اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, نظمت قيادة القوات البحرية, يوم السبت 14 مارس 2020, زيارة إلى الأميرالية (مقر قيادة القوات البحرية) لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, تزامنا مع اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 مارس من كل سنة".
وأضاف البيان أن هذه الزيارة جاءت "تلبية لطلب هاته الفئة من المجتمع وتحقيقا لأحلامها وكذا تقريبها من سلاح القوات البحرية وتعريفها بمختلف مكوناتها ووحداتها, حيث برمجت خلالها زيارة لمختلف المعالم الأثرية وكذا رحلة بحرية في رحب ميناء الجزائر على متن قاطرة أعالي البحار +المنجد 701+, كما تم توزيع بعض الهدايا الرمزية على هؤلاء الاطفال من طرف قيادة القوات البحرية".