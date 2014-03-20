حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

وذكرت ذات المصالح أن وحداتها تدخلت من أجل نقل شخصين (2) متوفين على اثر استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكنهم الكائن بحي جنان التفاح، بلدية ودائرة سوق اهراس.
كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الاولية لـ 14 شخصا اصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه، وذلك بكل من ولاية سوق اهراس، المدية، سطيف، قسنطينة، الجلفة والنعامة، حيث تم التكفل بالضحايا بعين المكان وتحويلهم الى المستشفيات.
من جانب آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اطفاء 10 حرائق حضرية ومختلفة بكل من بومرداس، البليدة، تيارت، المدية، برج بوعريريج، عنابة،
تمنراست وتندوف، حيث تسبب الحريق الذي شبت بمسكن بحي البسلاق ببلدية تندوف في إصابة شخصين (2) بضيق في التنفس الى جانب اصابة شخص واحد بحروق من الدرجة الثانية على اثر حريق شب بشقة بحي بوقنطاس ببلدية عنابة، حيث تم التكفل بالضحايا وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.