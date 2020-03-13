أدرار: فتاحي نوال و جرجور أحمد نموذجان لتحدى الإعاقة و مزاولة أنشطة منتجة

أدرار - تعد فتاحي نوال (35 سنة) و جرجور أحمد (24 سنة) من ولاية أدرار نموذجان لأفراد من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة ممن تحدوا الإعاقة وتمكنوا من ممارسة أنشطة منتجة.

و لدى مشاركتها في فعاليات إحياء اليوم العاالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الخميس بأدرار أشارت الآنسة نوال أن مزاولتها نشاط الطبخ التقليدي يعكس مدى إرادتها القوية على تحدي الإعاقة.

وقد راودتها هذه الفكرة – كما ذكرت المتحدثة-- بعد الإقبال و الطلب الذي باتت تعرفه الأكلات التقليدية المحلية من طرف زوار المنطقة من السياح و الضيوف مثمنة في ذات الوقت جهود ورشة البنات بالمركز التي رافقتها في هذا المجال.

و أضافت أن رغبتها الشديدة وتشبثها بالفكرة حفزها على التقدم إلى الوكالة المحلية لجهاز القرض المصغر الذي رافقها في تمويل هذا النشاط المصغر الذي شرعت في مزاولته بعد دعمها ماليا من طرف هذا الجهاز.

وتطمح الآنسة نوال إلى ترقية نشاطها و توسيعه بمساعدتها في الحصول على محل يتيح لها ممارسة هذا النشاط خارج المنزل العائلي الذي بات لا يتسع لذلك ، مما سيساهم أيضا في توفير مناصب شغل و دخل للفتيات اللواتي سيساعدنها في هذه المهنة .

ومن جانبه يطمح الشاب جرجور أحمد الذي ينتمي لذات الفئة الإجتماعية أيضا إلى مرافقته في استحداث نشاط مصغر في المجال الفلاحي بعد الخبرة التي اكتسبها على مستوى المزرعة البيداغوجية بالمركز النفسي البيداغوجي بأدرار.

و يساهم هذا الشاب الذي التحق بالمركز سنة 1992 و تخرج منه في يونيو 2007 حاليا في الإشراف على تسيير المزرعة البيداغوجية بهذا الهيكل التضامني المتخصص و مرافقة المتربصين في مجال زراعة مختلف المنتوجات الفلاحية الواحاتية ، مثلما أشارت إليه الأخصائية النفسانية و رئيسة المصلحة البيداغوجية بالمركز السيدة نهاري زينب.