تدابير وقائية على مستوى مساجد الجمهورية لتفادي انتشار وباء كورونا

الجزائر - أعلنت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف اليوم الخميس عن تدابير وقائية على مستوى مساجد الجمهورية لتفادي انتشار وباء كرونا وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الاول.

وأوضح وزير الشؤون الدينية والاوقاف السيد بلمهدي في تصريح صحفي بمقر وزارته بان ادارته اتخذت اجراءات لتفادي تفشي وباء كورونا من بينها "اعطاء توجيهات و تعليمات للمديرين على مستوى الولايات ومن خلالهم الى أئمة المساجد، خاصة بالنسبة لجمعة الغد تحديدا، بالتقصير ما امكن في الخطبة" وان يكون الموضوع حول التدابير الوقائية والتأكيد على اهمية الطهارة والوضوء.

وتندرج هذه التدابير ضمن المنظومة الصحية الوقائية التي وضعت في البلاد، مع تفاقم انتشار فيروس كورونا في بعض الدول و ظهور عدد من الحالات على مستوى الوطن.

و في ذات الإطار، أسدى المسؤول الاول عن القطاع جملة من التوجيهات للأئمة على المستوى الوطني و التي تقضي بالتركيز على هذه التدابير في الدروس التي يلقونها، خاصة ما يتعلق منها بالطهارة وعدم التلامس مع الناس من خلال التقبيل او المصافحة لكونها "ليست ضرورية"، متوجها أيضا إلى أصحاب الامراض المزمنة الذين دعاهم إلى عدم الذهاب إلى المساجد و عرض أنفسهم على المصالح المختصة في حال إحساسهم بالأعراض المرضية للفيروس.

كما دعا الوزير إلى التعامل مع هذا الوباء ككل الامراض و"الابتعاد عن الهلع والجزع" و البقاء بعيدا ما امكن عن التجمعات في المساجد والفضاءات التابعة له لان الوقاية واجبة مشددا على "دور الائمة اي توجيه الناس إلى الرعاية الصحية والوقاية".

وفي هذا الصدد دعا كل فئات المجتمع بما فيها وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة الى التجند للحفاظ على المجتمع والدولة والبيئة.

الجدير بالذكر ان اخر احصائيات وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات كشفت بانه ضن 24 شخصا حامل لفيروس كورونا منهم 10 غادروا المصالح الاستشفائية وبقي 14 شخصا لايزالون في الحجر الصحي .