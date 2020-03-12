السيدة فليسي تدعو للتأسيس ليوم وطني لضحايا الإرهاب

و أكدت السيدة فليسي في تصريح لوأج على هامش إشرافها بالمتحف الوطني العمومي بوسط المدينة على حفل تكريم أرامل و يتامى ضحايا الإرهاب بمناسبة عيد المرأة (8 مارس) بأن " فئة ضحايا الإرهاب تطمح أن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن الاصلاحات التي تؤسس لجمهورية جديدة تقوم على مبادئ العدالة و الديمقراطية و المساواة".

و قالت المتحدثة: " إن هذه الفئة من المجتمع بشكل خاص عانت من الإرهاب و دفعت ثمنا باهظا خلال العشرية السوداء و فقدت عدد كبير من أبنائها " مضيفة " إن تأسيس يوم وطني خاص بهذه الفئة سيكون بمثابة خطوة كبيرة في مجال التضامن معها و دعمها".

و قالت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب: "إن الهدف الرئيسي و الأسمى للمنظمة التي ناهز عدد منخرطيها 80 ألف، هو الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم لكي تبقى الجزائر صامدة ضد الأزمات و الصدمات".

و استنادا لنفس المتحدثة ، فان المنظمة لضحايا الإرهاب " ستواصل العمل و النضال للدفاع عن حقوقهم و ضمان مستقبلهم في العيش الكريم".

و كانت السيدة فليسي قد أشرفت على تكريم ما يناهز 100 امرأة من أرامل و يتيمات ضحايا الإرهاب بالولاية خلال حفل تضمن عديد الفقرات الثقافية و الفنية.