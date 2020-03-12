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تمنراست: ضرورة تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع  

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
تمنراست: ضرورة تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع  

تمنراست - دعا عضو المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور سعيد بويزري يوم الخميس من تمنراست إلى ضرورة العمل على تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع.

وأوضح المحاضر خلال ندوة علمية بدار الثقافة نظمت ضمن برنامج القافلة العلمية التي تحتضنها تمنراست حول "القيم الوطنية في الخطاب الديني"، أن تكريس قيم الصلح لها أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع وهي الكفيلة بضمان التماسك والاستقرار داخل الأسرة والمجتمع".

وأبرز عضو المجلس الإسلامي الأعلى أهمية تظافر الجهود لحل النزاعات في المجتمع، مشددا في هذا السياق على أهمية التشاور لضمان نجاح مساعي تحقيق قيم الصلح.

وبالمناسبة، أكد الدكتور بويزري أن الزوايا وأعيان منطقة تمنراست يؤدون "دورا كبيرا" في حل الخصومات الاجتماعية التي يفرزها الواقع، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز الدور الإجتماعي للزوايا والأعيان بما يساهم في تقوية أواصر الأخوة والتضامن في المجتمع.

يذكر أن الندوة العلمية التي حضرها ثلة من المشايخ و طلاب المعهد الإسلامي و منتسبي سلك الشؤون الدينية والأوقاف وممثلي ساكنة المنطقة، تندرج في إطار تنظيم القافلة العلمية التي يتضمن برنامجها تنشيط عدة لقاءات وندوات التي تعالج محاور اجتماعية مختلفة و التي من شأنها أن تساهم في تأطير الحياة اليومية للمواطنين  و ترقية الوعي الجماعي، حسب ما أوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بتمنراست بن مالك أحمد.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:09
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تمنراست: ضرورة تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع  
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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